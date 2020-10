Berlino, proteste contro misure anti-Covid: diversi fermi

Afp

Circa duemila persone sono scese in piazza a Berlino contro le misure adottate per contrastare la diffusione del Covid. Stando a quanto riferito dalla polizia, nel corso della manifestazione "non sono state assolutamente rispettate le regole del distanziamento e dell'uso delle mascherine". Momenti di tensione tra i contestatori e le forze dell'ordine: fermate diverse persone.