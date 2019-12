Rainbow Six Siege: i consigli più importanti per dominare in multiplayer

Siete appassionati di Rainbow Six Siege ma non riuscite a competere a livello professionale? Qui di seguito trovate qualche suggerimento di vitale importanza per migliorare il vostro livello di gioco allo sparatutto pubblicato da Ubisoft nel 2015, che a distanza di quattro anni continua a essere uno dei più giocati e seguiti nel nostro paese.

Fate attenzione ai suoni, sempre

Fin dalle prime partite imparerete che i suoni giocano un ruolo importante nel determinare l’esito di uno scontro a fuoco. Considerato che i giocatori passano la maggior parte del tempo a nascondersi alla vista degli avversari, l’udito diventa logicamente uno strumento indispensabile.

I click delle armi, rumori distintivi di alcuni equipaggiamenti o, naturalmente, i passi dei vostri nemici. Per questi ultimi, ricordatevi che sono influenzati da velocità e armatura: una protezione leggera vi permetterà di muovervi più silenziosamente rispetto a una bardatura pesante. Prendete anche in considerazione i silenziatori, nonostante diminuiscano i danni inflitti.

La forza di un lupo sta nel branco

Rainbow Six Siege è un gioco di squadra, e il gruppo in grado di comunicare in maniera efficiente ha maggiori probabilità di successo. È importante cercare di costruire un team equilibrato, selezionando ruoli adeguati allo stile di gioco di ogni membro: può suonare come una cosa scontata, ma avere un compagno attento al proprio fianco può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Inoltre, cercate di non disperdervi: questo non è un gioco in cui correre in giro in cerca di bersagli può portare a qualcosa di buono; sareste probabilmente abbattuti in poco tempo, magari a causa del baccano dei vostri passi.

Utilizzate le tattiche nemiche a vostro vantaggio

Nonostante possiate avere la tentazione di abbattere (letteralmente) ogni barriera che vi si para davanti, riflettete bene su ciò che fate. Non solo perdereste tempo, ma vi sbarazzereste anche di potenziali difese utilizzabili a vostro vantaggio: se gli avversari cercano di indirizzarvi lungo un preciso percorso, disseminando l’area di posti di blocco, potete ribaltare la situazione.

Per esempio: se hanno limitato a due il numero di accessi all’area da loro presidiata, allo stesso tempo hanno limitato a due il numero di uscite a loro disposizione; una sola flashbang o un fumogeno ben piazzato possono ribaltare le sorti della partita.

Tenete sempre a mente i punti di forza del vostro Operatore

Nonostante ogni Operatore sia sufficientemente versatile da poter gestire pressoché ogni situazione, ognuno ha la propria specializzazione. Le classi più veloci dovrebbero tentare di fiancheggiare i nemici, tagliando le loro vie di fuga, mentre quelle più corazzate forniscono loro supporto posizionando coperture o facendo fuoco di sbarramento.

Considerate sempre i punti di forza del personaggio che state utilizzando e di quelli dei vostri compagni: per esempio, Montagne non dovrebbe mai avventurarsi in solitaria, dal momento che può garantire un’ottima protezione agli alleati, mentre Glaz può impostare una grande copertura dalla distanza. Blitz, assieme a Ash o Pulse, formano delle belle coppie: il primo può accecare gli avversari, permettendo agli altri due di abbatterli in (relativa) sicurezza. Le combinazioni sono davvero tantissime: divertitevi a sperimentare, dato che vi ci vorrà un po’ a scoprirle tutte!

