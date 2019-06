Rainbow Six Siege - I modi migliori per guadagnare Fama

Guardate i video di tutorial!



Ogni filmato vi farà guadagnare 200 punti fama e ne riceverete altri 200 quando li avrete visti tutti. Questa ricompensa può essere ottenuta una sola volta e molti giocatori, per la fretta di lanciarsi nella mischia, finiscono per ignorarla.



Giocate alla modalità Situations



Sotto l’etichetta “Situations” si trovano brevi missioni tutorial a giocatore singolo pensate per insegnare le basi del gioco ai nuovi utenti. In ognuno di questi livelli si possono ottenere fino a 600 punti fama completando tutti e tre gli obiettivi. Aumentare la difficoltà vi permetterà di ottenere ancora più ricompense. Non è necessario completare tutti gli obiettivi in una sola volta. In totale è possibile accumulare, grazie a questa modalità, più di 6000 punti fama. Una volta sbloccata una ricompensa, non sarà possibile ottenerla una seconda volta.



Modalità multigiocatore specifiche



Rainbow Six Siege ha diverse modalità di gioco, ma alcune di queste sono meglio delle altre se il vostro obiettivo è accumulare Fama.



Caccia ai terroristi - Difficoltà: Realistico



Uno dei modi migliori per guadagnare Fama in maniera rapida è completando le cacce ai terroristi al livello di difficoltà più elevato, Realistico. Potete giocare sia da soli, che in squadra - ma vi consigliamo di affrontare queste sfide assieme ad altri giocatori, perché potrebbero risultare molto impegnative. Completate le missioni per ottenere delle ottime ricompense!



Multigiocatore - Modalità classificata



Una volta raggiunto il livello 20 sarà possibile accedere a questa modalità. La posta in gioco è alta, specialmente se tenete alla vostra posizione nella classifica: non partecipate se non vi sentite pronti, perché molto probabilmente i vostri compagni di squadra si aspetteranno una certa... serietà da parte vostra. Queste partite vi ricompenseranno con un quantitativo generoso di esperienza e Fama, ma attenzione: abbandonare una sfida in corso comporterà invece delle penalità.



Completate le sfide



Una volta raggiunto il livello 3 potrete cominciare a cimentarvi nelle Sfide. Queste vi ricompenseranno con 200 punti Fama bonus e, di solito, sono piuttosto semplici da completare!