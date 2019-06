The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Consigli per il combattimento e l’uso delle rune

Durante l’E3 2019 ( non perdetevi il nostro speciale ) è stato finalmente annunciato il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Se non avete ancora giocato al primo capitolo, questo è il momento più adatto per recuperare! Per rendere il vostro primo incontro meno traumatico, abbiamo raccolto una serie di dritte divise tra consigli generici e specifici per ogni runa .

QUALCHE SEGRETO UTILE SULLE ARMI • Ogni arma (o quasi) in Breath of the Wild è destinata a rompersi, prima o poi, e quelle trovate durante le prime fasi di gioco sono le più fragili. Scegliete con cura quali battaglie affrontare e da quali invece fuggire per risparmiare risorse preziose. • In alcuni accampamenti nemici potrete trovare armi incustodite. Potete infiltrarvi di nascosto e cercare di rubarle – specialmente di notte. • A corto di armi? Nei villaggi, nelle città o presso le stalle ne potrete sempre trovarne qualcuna. Gli insediamenti più grandi nascondono spesso buoni strumenti, mentre nei centri piccoli racimolerete solo oggetti di poco valore – ma comunque utili in caso di emergenza . Ricordatevi che questi oggetti rispunteranno fuori periodicamente! • Un colpo alla testa con una freccia causa sempre danno critico . • Saltando da un’altura, da cavallo o quando si usa l’aliante, è possibile estrarre l’arco per rallentare il tempo e mirare con più precisione. Attenzione però: questa manovra divorerà gradualmente la vostra resistenza. • A corto di frecce infuocate? Indirizzate il vostro arco verso una fiamma libera per accendere la punta del proiettile incoccato. Anche l’utilizzo dell’arco in luoghi molto, molto caldi produrrà automaticamente lo stesso effetto. • Gli attacchi elettrici paralizzano i bersagli, costringendoli ad abbandonare a terra arma e scudo. Attenzione: vale anche per Link ! • Quando un nemico è intrappolato in stasi è immune agli effetti bonus elementali (come congelamento o paralisi).