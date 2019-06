The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo svela il sequel

Non un DLC e nemmeno una corposa espansione: l'annuncio che è andato a chiudere la diretta di Nintendo nel corso dell'E3 2019 ( seguite il nostro speciale! ) è stato nientemeno che un sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild , l'acclamato gioco d'azione "open world" che ha riscritto dalle fondamenta la storica saga creata da Shigeru Miyamoto .

Ovviamente il trailer è servito soltanto a informare che un vero e proprio seguito è in lavorazione, pertanto non sono state date informazioni in merito a una possibile finesta di lancio, ma nel minuto e poco più mostrato iniziamo a farci un'idea della nuova, terribile minaccia pronta ad abbattersi su Hyrule. Sembra inoltre che i toni di questo potenziale secondo capitolo siano particolarmente cupi. Non è escluso che qualche informazione ulteriore possa trapelare nel corso della fiera losangelina, altrimeti toccherà attendere il Tokyo Game Show, in autunno, e sperare che venga detto qualcosa di più a riguardo. Anche solo così, però, si tratta di una notizia incredibile per gli appassionati.