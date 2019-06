In fuga con Gears 5: primo contatto con la modalità cooperativa Escape

COSA ABBIAMO VISTOEd è proprio la modalità Escape la novità principale che abbiamo testato con mano a Los Angeles: si tratta di una modalità cooperativa per tre giocatori che ci porta nel cuore dell'infestazione, con l'obiettivo di far esplodere dall'interno l'alveare mentre si avanza, area dopo area, con un numero di munizioni estremamente risicato che spinge a usare con parsimonia i colpi a disposizione.



Ogni personaggio (per un totale di tre) dispone di un'abilità speciale, come ad esempio un coltello che può elettrizzare i nemici o un'aura che ricarica le munizioni e le rifornisce per un tempo limitato. Tutto ciò rende le sfide in questa modalità molto avvincenti e se possibile ancora più tattiche delle Orde. Una novità piacevole e decisamente in linea con l'esperienza principale di Gears 5.