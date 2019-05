Pronti a cacciare? 30 maggio 2019 10:08 Dauntless, le armi migliori per andare a caccia di mostri e bestie feroci Scopriamo le principali caratteristiche dell’equipaggiamento in dotazione agli Slayer nel gioco di ruolo di Phoenix Labs

Figlio spirituale di Monster Hunter, Dauntless ripropone la formula classica della saga creata da Capcom in una chiave per certi versi più accessibile, con un’anima da free-to-play.



Il gioco di ruolo dalle tinte action creato da Phoenix Labs e distribuito da Epic Games ha da poco fatto il suo debutto ufficiale, con tanto di cross-play tra PC, PS4 e Xbox One, mantenendo un concetto di base invariato rispetto alla produzione di Capcom: voi, gli Slayer, siete chiamati a proteggere il vostro popolo scontrandovi contro bestie enormi e ben poco amichevoli.



Sono presenti, allo stato attuale, sei classi di armi tra cui scegliere. È molto probabile che in futuro ne vengano aggiunte altre, ma intanto cerchiamo di capire come scegliere quella che fa più al caso vostro. Vediamole una per una.



Nota: per "Abilità Speciale" si intende quella che avrete a disposizione, per ogni arma, all’inizio del gioco. Più avanti ne sbloccherete ancora, ma intanto concentriamoci sul primo approccio.

BREVIARIO DEI COMANDI



Attacco primario - PS4: Quadrato; Xbox One: X; PC: Tasto sinistro del mouse;

Attacco secondario - PS4: Triangolo; Xbox One: Y; PC: Tasto destro del mouse;

Abilità speciale - PS4: R1; Xbox One: RB; PC: Q.



SPADA



Partiamo da quella che probabilmente è l’arma più semplice a cui approcciarsi per un novizio. La spada è dotata di attacchi rapidi e combo prolungate, nonché di un’abilità speciale tanto potente quanto intuitiva. Il suo principale difetto è il raggio d’azione ridotto. I colpi con l’attacco primario sono più rapidi, utili per quando il mostro non lascia passare molto tempo tra un attacco e l’altro, mentre gli attacchi secondari sono leggermente più lenti, ma infliggono un danno maggiore.



L’abilità speciale ha due effetti: per un tempo limitato, tutti i vostri colpi proietteranno una scia energetica in grado di infliggere danni a distanza (per un danno maggiore, cercate comunque di colpire a corpo a corpo in modo da andare a segno anche con la lama vera e propria), inoltre premendo nuovamente il tasto dell’abilità speciale farete un rapidissimo scatto, utile sia per raggiungere in fretta i mostri più elusivi, sia per fuggire da situazioni pericolose.



LAME A CATENA



Se preferite sferrare rapidissime serie di attacchi, vantando una mobilità fuori dal comune, le lame a catena fanno al caso vostro. Si tratta di un’arma in grado di attaccare da diverse angolazioni, ma che eccelle nel corpo a corpo più ravvicinato. I vostri attacchi primari sono veloci e a corto raggio. Si tratta della vostra fonte principale di danno: cercate di approfittare di ogni apertura concessa dal mostro per scaricare su di lui ondate di assalti. L’attacco secondario sfrutta la catena per colpire dalla distanza, anche se meno duramente: si tratta di uno strumento utile per continuare l’offensiva sul nemico anche quando è difficilmente avvicinabile. Attenzione però: questi colpi consumano la vostra resistenza.



L’abilità speciale delle lame a catena vi permette di muovervi con grandissima agilità sul campo di battaglia. Avrete a disposizione un numero limitato di cariche e ogni utilizzo ne consumerà una - si ricaricano colpendo il mostro. Premendo il tasto dell’abilità speciale dalla distanza, lancerete le lame verso il mostro, utilizzandole come una sorta di rampino, permettendovi di avvicinarvi in maniera quasi istantanea. Utilizzandolo invece in corpo a corpo farete esattamente l’opposto: con un rapido salto vi porterete a una distanza di sicurezza - uno strumento salvavita davvero notevole.

MARTELLO



Arriviamo quindi alla prima delle armi pesanti presenti in Dauntless. Questo enorme maglio vi permette di stordire le bestie e di infliggere danni enormi in pochi attacchi - oltre a nascondere una sorta di cannone da utilizzare in molti modi differenti. In questo caso, abilità speciale e attacco secondario sono strettamente collegati.



Gli attacchi primari sono lenti, ma colpiscono duramente e, se indirizzati sulla testa del mostro, portano allo stordimento. Gli attacchi secondari invece sono molto variegati - è possibile, infatti: sparare un colpo di cannone a corto raggio; utilizzare l’esplosivo dell’arma da fuoco come propulsore, per spiccare balzi improvvisi e poi attaccare dall’alto; potenziare gli attacchi primari; eseguire una speciale schivata in grado di danneggiare i mostri; portare un colpo devastante con cui chiudere le combo che, se mandato a segno, ricarica automaticamente il caricatore dell’arma con proiettili più potenti. Tutte queste mosse consumano colpi in canna, ricaricabili premendo il tasto dell’abilità speciale.



LANCIA DA GUERRA



Arma totalmente votata all’attacco, la lancia ha a disposizione varie tipologie di assalti concatenabili tra loro, oltre a un particolare tipo di proiettile per colpire dalla distanza. Si tratta di una delle armi meno immediate da padroneggiare, perché richiede una buona conoscenza del mostro che si va ad affrontare. Gli attacchi primari sono rapide e precise stoccate, non molto dannose ma utili per sfruttare ogni piccola apertura concessa dal mostro. Invece, gli attacchi secondari prevedono movimenti più ampi, consumano la resistenza e infliggono più danni. Le due tipologie di colpi possono essere alternate tra loro durante le combo.



L’abilità speciale è un proiettile in grado di infliggere danni notevoli dalla distanza. Per immagazzinare un colpo è necessario premere il tasto dell’abilità, scaricando del tutto la barra dell’arma (posizionata sotto quella della resistenza): questa si riempie colpendo il mostro, ma si svuota rapidamente se invece si viene colpiti - oltre a diminuire gradualmente nel tempo. Più la barra è piena al momento della creazione del proiettile, più gravi saranno i danni inflitti al lancio.