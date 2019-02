Monster Hunter: World, al via l'evento speciale di The Witcher 3

Per sconfiggerla potrete sfruttare l’intero arsenale e le abilità dello strigo, tra le quali non manca la spada d’argento e le magie da combattimento più celebri. Come se non bastasse, Capcom e CD Projekt Red hanno introdotto alcune meccaniche provenienti dalla serie di The Witcher, permettendo agli utenti di influenzare l’andamento della trama attraverso i dialoghi a scelta multipla.



Completando il contratto otterrete oggetti speciali a tema Witcher, tra cui delle risorse speciali per costruire l’armatura e le armi di Geralt, ma anche una skin e un’arma per il Palico e tutta una serie di oggetti per la personalizzazione. Infine, ci sarà spazio per un contratto aggiuntivo chiamato Spirito della foresta, che permetterà ai giocatori di costruire armatura e armi di Ciri, co-protagonista di The Witcher 3: Wild Hunt.



L'evento resterà disponibile su PS4 e Xbox One fino al 1 marzo, mentre gli utenti PC dovranno attendere ancora qualche settimana prima di provare con mano il nuovo crossover.