The Witcher, fine dei litigi tra l'autore del romanzo e i creatori del videogioco

Anni fa, CD Projekt RED aveva ottenuto da Sapkowski i diritti per la pubblicazione di un videogioco basato sulla saga Wiedźmin, una serie di romanzi fantasy composti dall'autore polacco tra il 1990 e il 1999.



Sapkowski, che all'epoca non immaginava il potenziale dell'universo che aveva creato, accettò per una cifra irrisoria (si parla di poche migliaia di euro), assistendo a una progressiva crescita del franchise fino alla sua esplosione avvenuta con The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco di ruolo che ha sancito anche la definitiva consacrazione di CD Projekt RED.



Proprio il successo improvviso del franchise ha spinto Sapkowski a pretendere un "risarcimento" da parte della software house sulla base di alcune royalties non pagate all'autore, che da parte sua ha preteso ben 16 milioni di dollari e dato inizio a una causa legale che si è protratta per anni.



Nelle scorse ore, CD Projekt RED ha deciso di accontentare Sapkowski, accordandosi con i suoi legali per una cifra sensibilmente inferiore alle richieste precedenti, ma che ha soddisfatto lo scrittore e sancito la fine della querelle. I fan di The Witcher sperano che in futuro le due parti possano collaborare per un nuovo episodio della saga, con Sapkowski che potrebbe fornire spunti interessanti per dar vita a nuove storie ambientate nell'universo da lui creato.