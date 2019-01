Monster Hunter: World, il crossover con The Witcher inizia a febbraio

A distanza di qualche settimana dall'annuncio ufficiale del crossover tra Monster Hunter: World e The Witcher 3 , Capcom ha annunciato la data di lancio dell'aggiornamento che introdurrà il carismatico cacciatore di mostri Geralt di Rivia nel suo gioco di ruolo. Lo strigo, protagonista della saga di CD Projekt Red a sua volta ispirata ai romanzi di Andrezj Sapkowski , arriverà nel mondo di Monster Hunter: World il prossimo 8 febbraio , al momento in esclusiva per le versioni PS4 e Xbox One.

Contrariamente agli eventi passati, come quello di Horizon: Zero Dawn con protagonista Aloy o quello di Street Fighter nei panni di Ryu, l'aggiornamento dedicato a The Witcher 3 non includerà un semplice costume per modificare l'aspetto del proprio personaggio, ma un vero e proprio modello poligonale inedito realizzato a quattro mani con il team di CD Projekt Red, e impreziosito dalla voce originale del personaggio.



Al momento in cui scriviamo non ci sono ancora conferme ufficiali sul debutto dell'evento su PC, ma non è da escludere che l'aggiornamento possa arrivare con qualche settimana di ritardo anche per gli utenti muniti computer.