Monster Hunter World, in arrivo un evento con Geralt di Rivia

Capcom e CD Projekt Red hanno annunciato una nuova collaborazione che vedrà le saghe di Monster Hunter e The Witcher unirsi per uno speciale evento "crossover". In particolare, gli utenti di Monster Hunter World potranno contare su un cacciatore d'eccezione come Geralt di Rivia , protagonista della serie ruolistica creata da CD Projekt Red e basata sui romanzi di Sapkowski.

L'evento, che sarà totalmente gratuito per i possessori del gioco, partirà nelle prime settimane del 2019 e vedrà Geralt raggiungere il mondo di Monster Hunter World per cacciare alcuni mostri inediti, sfruttando il gameplay classico del gioco di ruolo di Capcom e introducendo nell'ecosistema alcune novità tratte da The Witcher.



I contenuti a tema saranno lanciati dapprima su PS4 e Xbox One, con la versione PC che seguirà qualche settimana più tardi. Confermata la presenza del doppiatore originale di Geralt di Rivia, Doug Cockle, che presterà la propria voce anche per i dialoghi di questo evento speciale. Nel frattempo, una versione dimostrativa di Monster Hunter World è stata lanciata dal team di sviluppo nipponico e sarà disponibile in veste del tutto gratuita fino al 18 dicembre, permettendo agli utenti di testare le potenzialità del gioco di ruolo e mantenere i progressi in caso di acquisto del gioco completo.