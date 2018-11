Henry Cavill si mostra nei panni di Geralt di Rivia

Nelle scorse ore, l'attore Henry Cavill ha condiviso sui propri profili social un breve teaser della serie TV ispirata a The Witcher, la saga nata dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e resa celebre da CD Projekt Red con l'omonima saga di gioco di ruolo per PC e console.



Cavill, recentemente al cinema con Mission: Impossible - Fallout ma da anni conosciuto per il suo ruolo di Superman nell'universo cinematografico DC, è stato ingaggiato per vestire i panni del protagonista Geralt di Rivia, uno strigo che lotta contro demoni e mostri di ogni natura. Dopo tante anticipazioni, l'attore si è finalmente mostrato con il costume di Geralt. Diamo un'occhiata.