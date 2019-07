UN FENOMENO GLOBALE 12 luglio 2019 09:36 A scuola di Fortnite e PUBG: lezioni a partire da 5 euro per 30 minuti Uno dei portali più grandi dedicati ai freelance apre una sezione Gaming: oltre ai tutor, ci sono anche designer, programmatori e musicisti

La crescente popolarità del mondo dei videogiochi ha portato a un'espansione decisa anche da parte dei portali che offrono servizi freelance, che stanno sempre più dedicandosi al gaming offrendo supporto per lo sviluppo di giochi indipendenti.



Già negli anni passati, infatti, siti come Elance, Upwork e Freelancer includono alcuni annunci di lavoro dedicati al mondo dei videogiochi. Da qualche giorno, però, il celebre portale Fiverr ha deciso di andare oltre, introducendo una nuova sezione Gaming che include persino delle... lezioni di videogiochi dedicate ai titoli più importanti: Fortnite, PUBG, League of Legends e Minecraft.

Come funziona? Trattandosi di un portale dedicato ai freelancer, sfogliando la sezione Gaming e la vetrina dedicata al Game Coaching, è possibile andare alla ricerca di un tutor in base alle proprie esigenze e grado di esperienza.



Ciascun utente offre determinate competenze e un "curriculum" consultabile dal consumatore, che dal canto suo può visualizzare anche i feedback del tutor, il numero di lezioni che ha attualmente in corso e così via. I prezzi? Variano da circa 5 euro per una lezione da mezz'ora fino a centinaia di euro per un allenamento con giocatori professionisti, con pacchetti differenti a seconda delle proprie esigenze.



Potete infatti scegliere la piattaforma (PC o console), la lingua desiderata (incluso l'italiano), il tipo di esperienza che ricercate (da novizio a esperto) e il livello del tutor.



Un servizio che sta crescendo sempre più, attirando tutor (e di conseguenza giocatori) di altri giochi particolarmente popolari come Apex Legends, Counter-Strike, Destiny 2, DOTA 2, Overwatch, Rainbow Six Siege e Rocket League.