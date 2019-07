PER UNA BUONA CAUSA 11 luglio 2019 07:45 Canada, 13enne raccoglie fondi grazie a Fortnite per pagare la chemioterapia del padre Il giovane ZylTV ha iniziato a trasmettere le sue partite del battle royale di Epic per dieci ore al giorno, al fine di aiutare il genitore a superare il cancro

Giorno dopo giorno, sono sempre più frequenti i casi di persone che, grazie ai videogiochi, sono riuscite a compiere gesti di incredibile solidarietà e altruismo verso il prossimo. Dopo l'ammirevole supporto da parte della community di Elite Dangerous verso un giovane malato di cancro, anche un gioco spesso controverso come Fortnite fa parlare di sé per una nobile causa.



Già, perché per ogni genitore che preferisce ritirare suo figlio dal liceo per trasformarlo in un campione del battle royale, ce n'è uno che deve ringraziare gli sforzi del proprio ragazzo per salvarsi dal cancro.

È il caso di ZylTV, giovane streamer canadese, che qualche giorno fa ha iniziato a trasmettere le proprie partite di Fortnite su Twitch nel tentativo di raccogliere fondi con cui poter pagare le terapie necessarie a curare il cancro del padre.



Lo scorso settembre, infatti, al genitore è stato diagnosticato un tumore di grado 3 che si è esteso al fegato e ai polmoni fino a raggiungere il grado 4. Secondo il ragazzo, senza chemioterapia il padre non riuscirà a vivere per più di un anno, mentre con il supporto della terapia l'aspettativa di vita passerà a tre anni, con un 20% di possibilità che il genitore riesca a sconfiggere la malattia.



Questa speranza ha spinto ZyITV a dedicarsi a trasmettere le partite di Fortnite sul proprio canale Twitch con grande costanza, giocando per ben 10 ore al giorno per raggiungere il proprio obiettivo. Così, dopo aver raggiunto la modesta cifra di 1.000 dollari canadesi nei primi quattro giorni, lo streamer ha raccontato la sua storia sul popolare forum Reddit, raccogliendo il consenso da 21mila utenti che hanno invitato ZyITV a non demordere.