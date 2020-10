Videogiochi: bimba ritrova una spada millenaria in un lago, la community pensa subito a The Witcher

Doveva essere solo una nuotata in una calda giornata estiva. Eppure quando Saga Vanecek ha toccato il fondo del lago Vidöstern a Tånnö, una cittadina nel sud della Svezia, ha rivenuto un'antica spada di 1500 anni fa . Quello che pensavano fosse un qualsiasi oggetto d'antiquariato o ferrovecchio si è rivelato essere una preziosissima reliquia che a distanza di mesi ha infiammato i fan della saga videoludica di The Witcher 3: Wild Hunt , i quali hanno visto nella scoperta il rimando a una delle tante missioni secondarie dello strigo Geralt di Rivia.

La bambina di 8 anni ha raccontato di aver fatto una nuotata nel lago per rinfrescarsi durante la calura estiva. Mentre si trovava alla ricerca di pietre sul fondale, ha avvertito tra le mani qualcosa di diverso da un comune sasso o bastoncino e ha chiesto a suo padre di aiutarla a tirare su il misterioso oggetto. Una volta strappata alla fanghiglia, la spada si è rivelata ai suoi improvvisati cercatori di tesori.

"Mi sono sentita una guerriera, ma papà mi ha detto che somigliavo di più a Pippi Calzelunghe", ha affermato la piccola Saga. Quando lei e suo padre l'hanno mostrata alla gente del villaggio, si sono subito resi conto che non si trattava di un'arma comune, tesi poi confermata da un archeologo che ha datato la spada a più di 1.500 anni fa, prima che la civiltà norrena prendesse piede in quei luoghi.

"Gli archeologi sono finalmente venuti a cercare oggetti nel resto del lago e hanno trovato una spilla vecchia quanto la mia spada e una moneta del XVIII secolo", ha svelato la bambina, che ha dovuto consegnare la sue preziosa spada al museo locale. La scoperta non è passata indifferente in rete, dove negli ultimi mesi la community ha definito Saga la regina di Svezia. "Perché nella leggenda di Re Artù, una signora in un lago gli donò la spada con cui sarebbe diventato re", prosegue la bambina.

Ma gli appassionati di videogiochi e di cultura fantasy non si sono fermati solo alle leggende sui Cavalieri della Tavola Rotonda. I riferimenti più frequenti sono stati quelli a Geralt di Rivia e alla saga avvincente creata da CD Projekt Red specialmente nel suo terzo capitolo. Molti utenti, infatti, hanno definito la scoperta della spada come molto simile a una missione secondaria del videogioco.

Principessa guerriera o strigo che sia, Saga però ha le idee molto chiare su cosa vuol diventare da grande; "Non sono una signora, ho solo otto anni, ma è pur vero che ho trovato una spada nel lago. Non mi dispiacerebbe essere regina per un giorno, ma quando sarò grande voglio essere un veterinario. O un'attrice a Parigi".

