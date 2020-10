The Witcher: Henry Cavill si mostra nei panni di un Geralt di Rivia più strigo che mai

Da diversi mesi ormai, la pandemia da Covid-19 aveva costretto molti operatori di spettacolo, cinema e intrattenimento a rimandare le diverse uscite tanto attese dai fan. Nel calderone dei rinviati c'era anche la seconda stagione di The Witcher , che ha però annunciato di aver ricominciato le riprese qualche settimana fa nel tripudio dei fan. A infervorare maggiormente gli animi di giocatori e ammiratori ci ha pensato l'attore di Superman Henry Cavill , che ha recentemente pubblicato in rete due immagini inedite nei panni dello strigo Geralt di Rivia .

Le foto apparse sul profilo dell'aitante attore britannico non lasciano spazio all'immaginazione, dato che si tratta di un'immagine a figura intera e di in primo piano in cui sono ben visibili diversi dettagli dell'armatura dello strigo dei romanzi del suo creatore Andrzej Sapkowski.

Il look appare più trasandato e aggressivo, come si addice all'implacabile cacciatore di mostri più corazzato che mai, quasi in una sorta di omaggio ai diversi set di armature che i giocatori hanno apprezzato in The Witcher 3: Wild Hunt, terzo e famosissimo capitolo del videogioco del team polacco CD Projekt Red.

Le immagini sono accompagnate da una citazione estratta da uno dei libri di Sapkowski ai quali farà certamente riferimento la seconda stagione del telefilm: "Potrà capitare che i loro compagni o amici chiedano cosa sia accaduto a questi uomini malvagi", disse un attimo dopo l'uomo dai capelli bianchi, "Dì loro che il lupo li ha morsi. Il Lupo Bianco. E aggiungi che dovrebbero continuare a guardarsi le spalle. Un giorno si guarderanno indietro e mi vedranno".

