Videogiochi: Henry Cavill mostra il suo lato da gamer assemblando un PC sui social

In attesa che gli strascichi della pandemia da Covid-19 siano solo un ricordo e cinema e tv possano riprendere la loro normale attività, l'attore Henry Cavill ha trovato modi diversi con i quali trascorrere le giornate. Prima fra tutti, la sua passione per i videogiochi , che nelle ultime ore lo ha visto protagonista di un video su Instagram in cui si diverte ad assemblare il suo spaziale PC da gaming .

L'attore britannico, che nelle prossime settimane dovrebbe ricominciare le riprese della seconda stagione della serie tv dedicata alla saga videoludica di The Witcher nei panni dello strigo Geralt di Rivia e annunciato di voler presto riprendere anche il ruolo di Superman su grande schermo, ha scatenato i fan con un video in cui si mostra alle prese con l'assemblaggio delle varie parti di un computer da gaming.

Sulle note della famosissima canzone del cantautore statunintense Barry White “You're the First, the Last, My Everything", i fan hanno potuto assistere all'intero processo durato due giorni, in cui l'attore ha assemblato le diverse componenti, incorrendo persino in alcuni errori di montaggio che l'hanno costretto a riaprire il case retroilluminato del computer e sistemare i pezzi nel verso giusto.

Nella didascalia del suo video, Cavill ha ironizzato sul fatto che il contenuto del video non fosse adatto a tutti e che gli spettatori avrebbero assistito al montaggio di "molte parti mai viste prima". Le prime immagini, probabilmente girate grazie a una videocamera in stile GoPro, hanno ripreso infatti una serie di componenti per computer sulla sua scrivania, per poi spostarsi sull'attore intento a sfogliare un manuale istruzioni, in modo che gli spettatori potessero godersi tutti i passaggi come in una sorta di tutorial.

I fan e i giocatori di tutto il mondo hanno accolto in maniera entusiasmante il video e in numerosi commenti, alcuni di loro hanno chiesto all'attore di continuare a girare video simili per condividere questa sua grande passione che, proprio diversi anni fa, stava per compromettere il suo provino nei panni del supereroe DC Comics.

