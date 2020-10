Usa: ragazzo acquista una console usata e trova una commovente lettera della vecchia proprietaria

Tutti possediamo almeno un oggetto carico di ricordi della nostra infanzia. Quando arriva il momento in cui dobbiamo distaccarcene, può essere dura trovare un nuovo proprietario che possa custodire quell'oggetto allo stesso modo, a meno che non si lasci al successore una breve nota scritta . È ciò che è successo a un ragazzo di New York City che, dopo aver acquistato una Nintendo DS usata , ha trovato al suo interno un commovente messaggio scritto dalla sua precedente proprietaria .

Stando a quanto rivelato dal Daily Star, il nuovo proprietario ha voluto condividere con gli utenti di Reddit un'immagine della breve nota scritta su un foglio di carta da Janie, una giocatrice 23enne dalla quale ha acquistato la console portatile.

Nel messaggio, Janie dice di averla custodita per oltre un decennio prima di decidere che giunto il tempo di separarsene. Ma prima di spedirla al nuovo proprietario, ha pensato di scrivergli un messaggio in cui ha descritto tutti i ricordi felici avuti grazie alla console e augurandone altrettanti al suo successore.

La lettera recita infatti: "Ho ricevuto questa Nintendo DS come regalo di compleanno quando avevo 10 anni. Non avevo idea di chi fossero Link o Zelda quando l'ho ricevuta, ma alla fine l'ho capito! E mi ha regalato tantissime avventure". La nota aggiunge: "Ora ho 23 anni e spero che qualcun altro possa sperimentare lo stesso divertimento che ho avuto io".

Da quando è stato pubblicato in rete, il messaggio di Janie ha ricevuto più di 100mila condivisioni e tonnellate di commenti da parte degli utenti che lo hanno elogiato per i buoni sentimenti suscitato in chiunque abbia vissuto, almeno una volta, le incredibili esperienze del giocare ai videogame in modo sano e sereno.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!