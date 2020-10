Call of Duty: al via una petizione speciale per omaggiare un super papà italiano

Victor si è dedicato a Valeriano da quando, all'età di 10 mesi, gli è stata diagnosticata una rara malattia genetica, ma il super papà non si è dato per vinto e grazie alla passione per Call of Duty, trasmessagli da un altro dei suoi figli, ha deciso di raccontare la sua storia attraverso la community italiana del videogioco, una delle più popolari e numerose del Bel paese.

Victor e Valeriano si sono fatti così conoscere e amare dai giocatori dello sparatutto, tanto che alcuni di loro hanno deciso di indire una petizione per convincere Activision e Infinity Ward a creare un Operatore ispirato proprio all'uomo. La petizione, già disponibile su Change.org, ha superato molto rapidamente le 9mila firme e si accinge a raggiungere un primo traguardo, fissato a 10mile firme, con cui la community spera di cogliere nel segno e regalare al super-papà un riconoscimento per la straordinaria dedizione.

"Una richiesta forse improbabile ma non impossibile, che andrebbe a lanciare un chiaro messaggio: i videogiochi uniscono (anche a distanza) e non fanno parte di un mondo solamente fatto d'odio", recita il testo della petizione. "Tutti vorremmo un eroe come Victor nella vita, ma ci accontentiamo di Verdansk". Noi di Tgcom24 ci uniamo all'iniziativa della community italiana di Call of Duty e facciamo il tifo per Victor e Valeriano.

