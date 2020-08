Videogiochi: Fabio Rovazzi diventa un personaggio di Call of Duty

La quinta stagione di Call of Duty: Modern Warfare e del battle royale gratuito Call of Duty: Warzone si è aggiornata nelle scorse ore proponendo una serie di contenuti inediti, tra i quali un nuovo operatore di chiare origini italiane: Sergio "Morte" Sulla . I più attenti avranno notato che, dietro allo stetson e a un look che pare uscito dai vecchi film western, si nasconde un volto familiare: quello di Fabio Rovazzi .

Il cantante italiano, grande appassionato di Call of Duty, ha infatti collaborato con Activision per prendere parte al multiplayer di uno dei suoi videogame preferiti (a cui gioca continuamente in diretta su Twitch, a volte anche in compagnia di Gianni Morandi) prestando il proprio volto al personaggio di Sergio Sulla, nome in codice "Morte".

Lo stesso Rovazzi aveva condiviso su Instagram una misteriosa immagine in cui l'artista compare all'interno di uno studio di Los Angeles specializzato nel motion capture, tecnica di ripresa con la quale centinaia di foto di una persona vengono trasformate in un modello digitale da inserire all'interno di un videogioco.

Nel caso di Rovazzi, il personaggio è un chiaro tributo a Sergio Leone e al suo cinema: si tratta di un tracker con la passione per il vecchio West e caratterizzato da una morale ben precisa su cos'è giusto e sbagliato, che ha servito come paracadutista del nono Reggimento d'assalto Col Moschin prima di unirsi alle truppe Warcom di Call of Duty: Modern Warfare.

È certamente divertente vedere un artista come Rovazzi all'interno di un videogioco, specialmente considerato il grande interesse del cantante nel mondo dei videogiochi e la sua popolarità su Twitch, con sessioni di gioco in diretta da parte di Fabio e dei suoi amici che sono sempre seguitissime sulla piattaforma di streaming di proprietà di Amazon.

