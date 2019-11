Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, dalla musica alle sfide a Call of Duty

Chi è Gianni Moreandy? La risposta nel divertentissimo video dell'artista musicale e youtuber Fabio Rovazzi , che in dieci minuti ha sintetizzato un'intensa sessione di gioco a Call of Duty con il suo ormai fedele compagno di avventure Gianni Morandi.

Nel video, Morandi appare visibilmente disorientato, suscitando l'ilarità di Rovazzi e compagni, per poi sfoggiare via via le sue nuove abilità da gamer, con un controller PS4 decisamente piccolo per le sue mani oversize.

