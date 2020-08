Call of Duty torna alla Guerra Fredda: primo trailer per il prossimo videogioco di Activision

È arrivata finalmente l'ufficialità: il nuovo capitolo di Call of Duty sarà ambientato nel periodo della Guerra Fredda. La conferma è arrivata con un breve teaser trailer apparso all'interno di Call of Duty: Warzone, il battle royale di Activision, che ha offerto un primissimo sguardo al contesto narrativo alla base del nuovo episodio e confermato inoltre il titolo ufficiale del gioco. Come svelato in precedenza, il nuovo sparatutto prenderà il nome di Call of Duty Black Ops: Cold War.