Il prossimo Call of Duty ci porterà a rivivere la Guerra Fredda

Si chiamerà Call of Duty: Black Ops Cold War il prossimo capitolo della popolare saga di videogiochi realizzata da Activision, che ogni anno trasporta il suo sparatutto in un'ambientazione bellica differente: per quest'edizione, il colosso californiano sembra aver deciso di riproporre il filone Black Ops in un contesto come quello della Guerra Fredda . A svelarlo ci ha pensato Doritos , marchio americano specializzato nella realizzazione di snack a base di farina di mais, che ha svelato il logo del nuovo gioco sulle confezioni delle sue patatine.

Come già avvenuto in passato, Doritos e Activision hanno stretto un accordo per fornire ai giocatori alcuni bonus da riscattare nel gioco: a partire dal 5 ottobre, gli utenti che inseriranno il codice contenuto nel pacchetto di Doritos potranno ottenere un aumento dei punti esperienza nella modalità multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War e partecipare a un concorso che gli permetterà di ottenere il doppio dei punti esperienza per un anno.

Questa rivelazione, oltre a darci la conferma del titolo e dell'ambientazione del nuovo capitolo di Call of Duty, ci fornisce anche una possibile data di lancio per lo sparatutto, che potrebbe esordire proprio nei primi giorni di ottobre, verosimilmente un mese prima del debutto delle console next-gen PS5 e Xbox Series X. Al momento, però, Activision non ha ancora commentato le indiscrezioni, rimandando a un annuncio ufficiale che arriverà probabilmente entro la fine di agosto.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!