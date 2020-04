Call of Duty: Modern Warfare 2 torna a distanza di 11 anni: già disponibile la versione PS4

Dopo mesi di speculazioni, è arrivata l'ufficialità: Call of Duty: Modern Warfare 2 torna in una versione rimasterizzata che permette a tutti i fan di godere di una delle campagne più avvincenti e controverse della storia della saga di videogiochi prodotta da della serie di videogiochi sparatutto. Il colosso californiano ha difatti pubblicato su PlayStation 4 l'edizione rimasterizzata della modalità single-player dello sparatutto lanciato originariamente nel 2009, che esce con trenta giorni di anticipo sulla console di Sony.

Intitolata Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, questa riedizione in Ultra-HD, che supporta la risoluzione 4K e la tecnologia HDR, include l'intera campagna single-player del gioco originale, la stessa che nello scorso decennio fece scalpore a causa di missioni dal dubbio valore etico come "No Russian".

In questa missione, un agente della CIA sotto copertura doveva compiere un attentato di massa per guadagnarsi la fiducia di un gruppo di terroristi russi, sterminando senza pietà tutti coloro si trovavano all'interno di un aeroporto a Mosca. Per tale motivo, la divisione russa di Sony ha deciso di non pubblicare su PlayStation Store la riedizione di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Il gioco è stato lanciato in esclusiva temporale su PlayStation 4, arrivando in tutto il mondo senza la sua modalità multigiocatore: sia la cooperativa Special Ops che il multiplayer competitivo sono stati infatti rimossi dai ragazzi di Beenox Studios, il team che si è occupato della rimasterizzazione, al fine di non frammentare eccessivamente l'utenza e non distogliere l'attenzione dal pezzo forte del più recente reboot di Call of Duty: Modern Warfare e della sua modalità battle royale Call of Duty: Warzone.

Le vecchie mappe di Modern Warfare 2 e i personaggi, come l'operatore Ghost, faranno la loro apparizione nel comparto PvP dello sparatutto lanciato lo scorso anno da Infinity Ward. Al termine dell'esclusiva temporale, prevista per il 30 aprile, questi contenuti arriveranno anche su PC e Xbox One, insieme alla riedizione della campagna di Modern Warfare 2.

