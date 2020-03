Call of Duty: Modern Warfare si dà alla battle royale: ecco Warzone

Parte oggi la "rivoluzione" in casa Call of Duty : Activision e Infinity Ward hanno confermato le indiscrezioni sull'arrivo di Warzone , la modalità battle royale di Modern Warfare che debutta su PC, PlayStation 4 e Xbox One in formato free-to-play : dopo l'esperimento di Blackout, il colosso californiano decide di aggredire prepotentemente il mercato dominato da Fortnite, Apex Legends e PUBG con una nuova esperienza di gioco.

La modalità Warzone si divide in due parti: Battle Royale e Plunder. Nella prima i giocatori si sfideranno in tutti contro tutti all'ultimo respiro, tentando di sopravvivere al gas mortale che li costringerà ad accentrarsi in un cerchio sempre più ridotto fino a che non ne resterà uno solo. In Plunder, invece, i giocatori dovranno andare in cerca di denaro sparso in giro per la mappa, completando contratti o uccidendo altri giocatori.

In ogni caso, le partite ospiteranno un massimo di 150 giocatori, che dovranno darsela di santa ragione all'interno dello scenario di Verdansk, una città con varie zone strategiche e più di trecento punti d'interesse che fungeranno da riferimenti durante le battaglie. Per muoversi in uno scenario così ampio, i giocatori avranno la possibilità di utilizzare cinque tipologie di veicoli, tra ATV, Tactical Rover, SUV, Cargo Truck ed elicotteri.

La modalità, come detto, sarà gratuita per tutti: i possessori di Modern Warfare possono già accedere alla battaglia reale, mentre tutti gli altri avranno l'opportunità di scaricare il client standalone in serata.

