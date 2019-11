Call of Duty: Modern Warfare si espande: ecco tutte le novità della prima stagione

Non scherzava affatto Activision , quando parlava di un supporto post-lancio imponente per il suo Call of Duty: Modern Warfare , nuovo capitolo della saga sparatutto più popolare del mondo dei videogiochi. La software house ha annunciato i contenuti che faranno parte della prima stagione, in arrivo a dicembre e gratuita per tutti i possessori del gioco.

La Stagione 1 di Modern Warfare sarà disponibile dal 3 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e introdurrà nuovi contenuti per tutte le modalità principali:

- Nuove mappe multiplayer: Crash, Vacant e Shipment

- Nuova mappa Ground War: Port

- Nuove mappe 2v2 Gunfight: Cargo, Atrium ed altre ancora non annunciate

- Nuove modalità multiplayer: Reinforce, Gunfight OSP ed Infected

- Nuove Esperienze Speciali OPS: Bomb Squad, Grounded, Pitch Black, Just Reward ed altre non ancora svelate

- Nuove armi: Ram-7 e Holger-26

Per scaricare i contenuti, come detto, non servirà un ulteriore esborso: basterà attendere la patch prevista per la prossima settimana per ritrovare tutte le novità nelle rispettive playlist.

