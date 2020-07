Coronavirus: una ricerca svela i videogiochi più ricercati durante il lockdown

Vincitore assoluto della ricerca condotta dal portale comparethemarket.com si è rivelato il sandbox Roblox, il più desiderato e scaricato dagli utenti mondiali in America, Australia e parte di Africa ed Europa, con un totale di 95 paesi.

A seguire Roblox si piazza Fortnite, il più ricercato in assoluto in Italia e larga parte del continente africano con 35 paesi. Terzo in classifica Minecraft di Mojang Studios, campione di ricerche assoluto in Russia e nel sud-est asiatico, con un totale di 23 paesi.

La classifica riporta poi altri titoli come il battle royale PUBG, i giochi di calcio PES 2020 e FIFA 20, l'immancabile Animal Crossing: New Horizons, lo sparatutto Valorant e Call of Duty: Warzone.

I dati sono stati ottenuti in base alla loro maggiore popolarità, utilizzando Google Trends e calcolando una media degli interessi di ricerca da gennaio fino al 23 marzo 2020 (data in cui il Regno Unito è entrato in lockdown) e successivamente fino al mese di giugno.

Dal calcolo sono stati esclusi tutti i giochi lanciati dopo l'imposizione del periodo di quarantena, poiché questi avevano ovviamente subìto un aumento sproporzionatamente elevato delle ricerche.

