Coronavirus: dagli Usa arrivano i videogiochi su mobile per cura e prevenzione

Gli sforzi compiuti dall'industri videoludica negli ultimi mesi per supportare la lotta al Covid-19 ormai sono storia di tutti i giorni. Numerosi team grandi e piccoli hanno lavorato strenuamente per creare contenuti destinati non solo al puro intrattenimento delle migliaia di utenti in lockdown, ma anche per sostenere la ricerca medica e scientifica destinata alla prevenzione e alla cura di questo terribile virus. A tal proposito Level Ex, un team di Chicago, ha sviluppato quattro giochi per mobile destinati all'identificazione precoce e diagnosi del Coronavirus .

Impegnata ormai da cinque anni nello sviluppo di app destinate all'uso sanitario e infermieristico, Level Ex ha ideato i quattro titoli mobile come se fossero dei veri e propri reparti di medicina: pneumologia, gastroenterologia, anestesia e cardiologia.

Con l'avvento della pandemia, il team ha aggiornato due dei suoi giochi, Pulm Ex (il gioco di pneumologia) e Airway Ex (anestesia), dotandoli di contenuti relativi al virus per aiutare i medici a curare i pazienti affetti in situazioni di emergenza. Questi nuovi livelli, disponibili gratuitamente su Google Play Store, stanno per essere lanciati anche su altre piattaforme.

I due giochi includono anche esperienze simulate e realistiche di pronto soccorso e pratica chirurgica basate sul trattamento del Coronavirus, progettate per l'assistenza ai pazienti in modo sicuro ed efficiente. Diviso in nove casi clinici, il contenuto speciale relativo al Covid-19 prende la forma del gioco di strategia in Airway Ex e del puzzle game sulla diagnostica in Pulm Ex.

Il successo nel gioco di strategia dipende dall'efficacia delle proprie capacità decisionali, come ad esempio prescrivere di indossare dispositivi di protezione individuale a un paziente che è risultato negativo al virus. Diversi indicatori valutano i progressi e il livello di rischio di contagio, mentre un sistema di punti aumenta o diminuisce in base all'efficacia delle scelte fatte e al livello di ossigeno presente nel sangue del paziente.

I giocatori possono inoltre accedere alle numerose linee guida delle diverse organizzazioni sanitarie internazionali direttamente dalle app (tra cui anche quella della SIAARTI, Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), per confermare ciò che hanno appreso e rimanere aggiornati.

Level Ex ha reso inoltre disponibile ai medici professionisti i contatti aziendali per rendere la ricerca sempre più efficace attraverso il sito Web ufficiale e i propri indirizzi email.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!