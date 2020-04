Coronavirus: dal Giappone due giochi per promuovere il distanziamento sociale

Il Giappone, come molti altri paesi del mondo, sta attualmente incoraggiando le persone a praticare il distanziamento sociale al fine di arrestare la diffusione del Covid-19. In modo esasperante, però, anche nelle altre nazioni molte persone continuano a non mantengono la distanza consigliata di almeno due metri l'una dall'altra. Per rinrescare la memoria ai cittadini, alcuni aspiranti sviluppatori hanno inventato una serie di videogiochi dal nome "Mitsu Desu" (letteralmente Distanza Sociale) in cui il premier giapponese Shinzo Abe e il governatore di Tokyo Yuriko Koike incitano le persone a osservare le debite distanze.