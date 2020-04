Pope Simulator, il nuovo videogioco che ci farà simulare la vita del Papa

Il mondo dei videogiochi sembra essere sempre più interessato alla scena religiosa e continua ad attingere da essa per sfornare nuove idee interessanti: dopo I Am Jesus Christ (simulatore che ci permette di vivere la vità di Gesù Cristo) e Noah's Ark (dedicato alle gesta di Noè), è il turno di Pope Simulator , il nuovo progetto di Majda Games che ci consentirà di diventare il nuovo Pontifex e gestire i poteri della Chiesa per portare la pace nel mondo.

Pope Simulator, atteso esclusivamente su PC nei prossimi mesi, ci vedrà iniziare l'avventura dopo che il Conclave individuerà nel giocatore il candidato perfetto per svolgere il ruolo di nuovo Papa. Da questo momento in poi, avrà inizio la routine quotidiana del Pontefice: tra le possibili attività, spiccano l'organizzazione di pellegrinaggi, la promozione della pace nel mondo, la moderazione dei conflitti e l'esercitazione dell'influenza del Vaticano in modo strategico.

Nei panni del Papa, il giocatore disporrà di una sorta di barra del mana, ovvero la Fede, che potrà essere sfruttata per esercitare la propria influenza sulla società o per benedire delle "unità" che contribuiranno alla sua missione, ma tutto ciò avrà un costo: il Papa potrà influenzare il mondo circostante, creare un legame con i fedeli che incrementerà la loro Fede nella Chiesa, ma così facendo si "indebolirà" e dovrà necessariamente recuperare il "mana" tramite la preghiera.

Meccaniche certamente interessanti, che potrebbero trasformare Pope Simulator in uno strategico/gestionale diverso ma certamente accattivante. Non resta che attendere per scoprire fino a dove potrà spingersi il titolo di Majda Games, dato che il rischio censura o cancellazione a causa delle polemiche che un annuncio del genere potrà verosimilmente generare.

