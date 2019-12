I am Jesus Christ: la storia di Cristo rivive in un videogioco virtuale

Esiste un simulatore per ogni situazione. Dalla passione per il volo al mero divertimento nello svolazzare come un semplice piccione, il mondo dei videogiochi pullula di titoli che simulano la realtà tramite l'uso del virtuale. Così due team hanno deciso di mettersi in gioco creandone uno, I am Jesus Christ (Io sono Gesù Cristo), in cui si può diventare il biblico Messia cristiano e rivivere appieno la sua storia, "superpoteri" compresi.