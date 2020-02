I am Jesus Christ, prende forma il videogioco open-world in cui vestiremo i panni di Gesù

Vi abbiamo già parlato mesi fa di I am Jesus Christ , il videogioco basato sulla storia di Gesù Cristo che arriverà su PC nei prossimi mesi: qualche tempo dopo l'annuncio ufficiale, gli sviluppatori di SimulaM hanno fornito un aggiornamento sull'evoluzione del progetto e sulle peculiarità del gameplay, che stando agli aggiornamenti sarà un vero e proprio gioco open-world in cui affrontare l'epopea di Gesù nella lotta contro Satana .

Durante l'avventura, Gesù dovrà affrontare alcuni degli eventi più caratteristici narrati nella Bibbia, curando i malati e compiendo dei veri e propri miracoli che dipenderanno da una speciale barra dell'energia.

La novità sta proprio nell'esistenza di uno scenario completamente esplorabile, nel quale il nostro protagonista dovrà compiere alcuni passi caratteristici del suo percorso fino allo scontro con Satana. Tra gli eventi più importanti, gli sviluppatori parlano dell'Ultima Cena e ovviamente della Crocifissione, che potranno essere vissute in prima persona durante la campagna.

L'uscita resta fissata alla fine del 2020 in esclusiva su PC, tramite la piattaforma digitale Steam. Per maggiori dettagli, non perdete il video ufficiale degli sviluppatori.

