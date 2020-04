Videogiochi: la Genesi continua con un simulatore dell'Arca di Noè

Credenti o no, la storia delle religioni rimane sempre un percorso affascinante, ricco di indizi e informazioni cruciali atte a ricostruire la storia dell'intera umanità. Per dare la possibilità anche ai giocatori di poter ripercorrere in virtuale alcuni momenti salienti della religione cristiana, SimulaM aveva ideato non molto tempo fa I am Jesus Christ, simulatore che aveva riscosso un notevole interesse.