Monopoly compie 85 anni: due edizioni per festeggiare l'anniversario del gioco da tavolo più amato

Era il lontano 1935 quando faceva il suo debutto un gioco da tavolo che da lì a breve, con le sue regole coinvolgenti e il suo stile unico, avrebbe letteralmente conquistato un miliardo di giocatori in tutto il mondo: stiamo parlando chiaramente di Monopoly , un vero e proprio fenomeno che è riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella cultura pop influenzando cinema, moda, design e chiaramente videogiochi, con oltre 500 edizioni differenti lanciate nel corso della sua longeva carriera.

Per festeggiare l'85esimo anniversario Monopoly arriverà in due nuove versioni, tra cui una che è definita "rivoluzionaria" dagli stessi creatori: se la prima si limita a riproporre in chiave glamour gli elementi caratteristici del suo concept, celebrandone il compleanno con sfarzose pedine dorate, è Monopoly: Rivincita dei Perdenti l'idea più interessante.

Si tratta di un'edizione che, come il nome stesso suggerisce, invertirà le regole al fine di dare una chance di vittoria a chi, di solito, perde sistematicamente.

Dalla prima partita al Monopoly sono state costruite oltre sei miliardi di casette verdi e più di due miliardi di alberghi rossi, tutti numeri che lo rendono il gioco di contrattazione e simulazione imprenditoriale più famoso di sempre: i fan del boardgame possono festeggiare sui social con l’hashtag #AuguriMonopoly condividendo sui social media i ricordi più belli legati al gioco.

