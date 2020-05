Usa: la bisnonna era una boss mafiosa, sviluppatore la inserisce nel suo videogioco

Dopo una vita trascorsa a lavorare su sparatutto di ogni genere, il leggendario game design John Romero (creatore di alcuni dei più amati giochi come Doom, Wolfenstein 3D e Quake) ha mostrato un nuovo video del nuovo progetto a cui sta lavorando insieme alla moglie Brenda , lo strategico a turni Empire of Sin : si tratta di un gioco ambientato nella Chicago degli anni '20, in pieno proibizionismo , in cui dovremo creare ed espandere il nostro impero criminale.

Per celebrare la festa della mamma, John Romero ha mostrato un nuovo trailer del gioco, raccontando una particolarità molto interessante: all'interno di Empire of Sin infatti ci sarà anche la bisnonna dello sviluppatore, che nella vita reale è stata una boss mafiosa. La vera Elvira ha gestito numerosi bordelli in Messico prima di vincere una grossa somma di denaro grazie alla lotteria, evento che le ha permesso di abbandonare la vita criminale e aiutare la sua comunità a combattere la povertà.

Affascinati dalla sua storia, John e Brenda Romero hanno deciso di trasformare il personaggio di Elvira in un boss di Empire of Sin, creando il modello 3D del personaggio basandosi su alcune foto della bisnonna. I due hanno voluto persino creare un'abilità unica per il personaggio: quella di poter prendere il controllo degli avversari per un tot di turni, prima di ucciderli. Il tutto è spiegato all'interno del video ufficiale pubblicato per la festa della mamma, che potete ammirare di seguito.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!