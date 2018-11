Black Friday: sconti folli anche per i videogiochi

Ormai anche noi italiani abbiamo fatto l'abitudine al Black Friday, usanza tipicamente statunitense che offre sconti di ogni genere subito dopo il "Thanksgiving" e dà inizio alla stagione degli acquisti natalizi.



Anche il mondo dei videogiochi ha aderito a questa tradizione e per tutta la settimana saranno attivi saldi sugli store digitali di tutte le piattaforme. Tenete quindi d'occhio le vetrine virtuali dei vostri produttori preferiti, perché le offerte dono davvero interessanti.



Volete degli esempi? Sul PlayStation Store è possibile acquistare Marvel's Spider-Man, uno dei titoli più belli del 2018, e FIFA 19 con circa il 42% di sconto, ma anche l'abbonamento al PlayStation Plus con un risparmio del 20%. Lo stesso vale per Xbox Store, dove si trova Shadow of the Tomb Raider con un prezzo ribassato del 50%.



Insomma, se stavate aspettando l'occasione giusta per risparmiare sull'acquisto dei migliori videogiochi per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, è arrivato il momento di farsi un bel regalo di Natale anticipato!