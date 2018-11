L'Italia trionfa ai campionati virtuali della MotoGP

Nel fine settimana si è tenuta la finale del MotoGP eSport Championship 2018, il torneo ufficiale del videogioco del motomondiale riconosciuto da Dorna, e a trionfare è stato nuovamente un italiano.



Lorenzo Daretti, conosciuto anche con il nickname Trastevere73, è infatti salito sul gradino più alto del podio per la seconda volta consecutiva dopo una sfida al cardiopalma che si è tenuta all'interno del circuito spagnolo Ricardo Tormo.



Premiato da Jorge Lorenzo in persona, Trastevere73 ha vinto la sua seconda auto nel giro di un anno - una BMW M240i - e alla curiosità su cosa avrebbe fatto di ben due bolidi di questo calibro ci ha detto:



“Una la terrò per me e la seconda la darò a mio padre, che tra l’altro mi ha dato l’accorto consiglio di non pubblicare nulla prima della finale. Volevo caricare sul mio canale YouTube un video con alcuni consigli su come affrontare le piste ma lui, giustamente, mi ha detto di aspettare".



In bocca a lupo a Lorenzo per il suo futuro nel mondo degli sport virtuali!