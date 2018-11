Finalmente tocca a Battlefield V

Quali videogiochi arriveranno nei negozi questa settiamana? A farla da padrona c'è l'attesissimo sparatutto Battlefield V, che propone una nuova visione sulla seconda guerra mondiale. Scopriamo insieme tutti i titoli in pubblicazione dal 19 al 25 novembre:



Martedì 20 novembre



- Warframe per Switch

- Battlefield V per PC, PS4 e Xbox One

- Beat Saber per PS4



Mercoledì 21 novembre



- Assassin's Creed Rebellion per iOS e Android



Giovedì 22 novembre



- Toki per Switch

- Nidhogg 2 per Switch