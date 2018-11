Anche Devil May Cry avrà la sua serie TV

Il successo dell'anime di Castlevania, la serie televisiva prodotta da Netflix, deve aver convinto i vertici della popolare piattaforma di video-on-demand a investire sulle licenze dei videogiochi per aumentare il proprio pubblico.



Così, dopo le voci sulla possibile serie ispirata a The Legend of Zelda e quella, già confermata, basata sul franchise The Witcher, è arrivata la conferma sul prossimo progetto in arrivo sul servizio: si tratta di Devil May Cry, la saga action creata da Capcom che nei prossimi mesi debutterà con una serie anime realizzata dallo stesso produttore esecutivo di Castlevania.