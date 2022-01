Pil, Ue: ci sono le condizioni per il graduale ritiro delle politiche di sostegno | Recovery, si esamina la richiesta italiana per la prima rata

"Nel complesso la ripresa è sulla buona strada. Ma c'è ancora molta incertezza", ha precisato.

"Dobbiamo rimanere vigili, soprattutto perché è probabile che una combinazione di fattori trascini la crescita a breve termine - ha proseguito Dombrovskis -. In particolare: un rapido aumento delle infezioni e le conseguenti restrizioni, i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento, la carenza di manodopera e il recente aumento dei prezzi dell'energia. Sebbene questi fattori negativi durino più a lungo del previsto, dovrebbero attenuarsi nel corso di quest'anno".

Recovery, si esamina la richiesta italiana per la prima rata

Il vicepresidente della Commissione europea ha quindi risposto a una domanda "sulle richieste di pagamento" del Recovery fund: "La Commissione europea sta valutando quelle ricevute da Francia, Grecia e Italia e ricordo che abbiamo versato la prima rata da 10 miliardi di euro alla Spagna alla fine del 2021 - ha spiegato -. La maggior parte dei Pnrr è stata predisposta e i finanziamenti iniziano a fluire", ha spiegato Dombrovskis, ricordando che Bruxelles "ha raccolto 71 miliardi di euro in finanziamenti a lungo termine e ne ha versati in 56,3 in pre-finanziamento a 20 Stati membri".