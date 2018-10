Manovra, Tria: "Non fondate preoccupazioni sui conti pubblici"

"Le preoccupazioni sui conti pubblici non sono fondate". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della Manovra. "Ovviamente - ha aggiunto - aumenta il deficit rispetto a quanto previsto in precedenza, ma non sono preoccupato. All'Europa spiegherò perché abbiamo preso questa decisione. La commissione farà dei rilievi e apriremo un dialogo costruttivo. Sono sempre ottimista altrimenti non sarei qui".