Coronavirus, Confcommercio: con prezzo 50 centesimi stop mascherine

"Con le attuali dinamiche di mercato il prezzo massimo di 50 centesimi è una cifra che non sta né in cielo né in terra". Lo afferma la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, all'attacco sulla cifra indicata dal governo per la vendita delle mascherine, sottolineando che le aziende hanno in carico le mascherine ad un prezzo maggiore. Prampolini chiede di rivedere la cifra, portandola almeno a 60 centesimi". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui