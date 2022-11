Alice Ziccheddu: "Quello che sentiamo dentro di noi va sempre seguito"

Alice, so che viaggiare è sempre stato un tuo grande interesse.

Sono sarda, originaria di Posada, un piccolo paesino in provincia di Nuoro situato in montagna all’interno dell’isola, un luogo magico a cui sono legatissima. Tuttavia, fin da ragazza ho iniziato a viaggiare per studiare e conoscere il mondo, sono sempre stata molto curiosa.



Dopo la maturità la prima tappa è stata Milano.

Ho studiato alla Nuova Accademia di Belle Arti e coltivato l’interesse per l’arte applicata al design. Il mio sogno iniziale era quello di studiare architettura, questo poi si è modellato sulla figura umana, considerando il corpo la forma architettonica più immediata; da lì a specializzarmi nella moda il passo è stato naturale. Nel mio percorso di studi come nei miei progetti è sempre stato fondamentale il binomio arte e tecnologia scientifica.

Dall’Accademia al mondo del lavoro: com’è andata?

Ho iniziato subito a lavorare nel mondo della moda, con la fortuna di stare al fianco di creatori e modellisti tra i più importanti d’Italia specializzandomi nell’ideazione e progettazione di accessori di lusso: si tratta del settore più tecnico della moda, perché deve rispettare canoni precisi, vincoli dai quali non si può prescindere. La creatività dunque è fondamentale, ma bisogna saperla declinare con grande competenza tecnica, con sensibilità e rispetto verso i codici di ogni brand affinché quello che si progetta diventi un oggetto in grado di essere realizzato.

I tuoi orizzonti professionali non si sono fermati al settore della moda.

Ho avuto la fortuna d'incontrare nella vita straordinari professionisti, in alcuni casi dei veri e propri visionari, autentiche fonti di ispirazione. Il periodo della pandemia è stato molto importante: mi ha permesso di fermarmi e maturare i progetti legati alla sfera del benessere, che ho sempre coltivato nella mia vita. E ho preso coscienza del mio spirito nomade e selvaggio, ho sempre amato viaggiare, scoprire luoghi e culture differenti, approfondire le discipline olistiche legate ai luoghi: al ritorno da ogni viaggio, svuotavo il bagaglio dagli oggetti che avevo acquistato nei luoghi visitati e, tra questi, immancabili erano i tanti prodotti cosmetici. Ripensare a questo ha stimolato la mia matrice più ancestrale e ho capito che il viaggio più importante per me è uno: quello di ritorno alla mia isola. Un viaggio di amore, valorizzazione e benessere: da qui nasce "In Aéras".



Hai quindi sviluppato i prodotti della tua linea “In Aéras”.

“In Aéras” nasce dal concetto che ogni gesto che compiamo può essere un momento unico di amore e cura verso noi stessi, unito all’energia che ci viene offerta dalla natura, si eleva e diventa un rituale. In questo ho fortemente voluto che l’esperienza olfattiva giocasse un ruolo di primo piano. Lo stesso nome del brand “In Aéras”, significa "cosa c’è nell’aria", fonte di vita e di energia. Tutto è realizzato nell’isola: le materie prime vengono raccolte secondo i ritmi naturali, che siano cresciute spontaneamente o nelle coltivazioni dirette dei laboratori, che hanno un’esperienza decennale nell’ambito delle erbe officinali sarde, dell’estrazione e della formulazione di prodotti di green e safe cosmesi.



Da dove nasce l’idea della formulazione dei tuoi prodotti?

“In Aéras” è erede di tesori botanici e portavoce di un nuovo uso nei rituali di benessere contemporaneo. Tutto ciò che mettiamo sulla nostra pelle interagisce con il nostro spirito e viene assorbito dal nostro corpo e dalla nostra mente. Affinché ogni applicazione sia davvero efficace, formuliamo i nostri prodotti con gli ingredienti più puri e preziosi che la nostra isola offre, senza accettare compromessi: dalla raccolta delle materie prime, alla produzione, al packaging perseguiamo l’etica della sostenibilità in modo che l’impatto del nostro passaggio sul pianeta sia gentile e la nostra terra preservata. In Aéras ha studiato la formulazione di tre linee di prodotti, unendo la visione contemporanea e spirituale degli ingredienti con l’esperienza dei laboratori incastonati nell’isola, nel pieno rispetto e valorizzazione del territorio: in questo modo le formule fanno tesoro degli utilizzi delle singole erbe nella tradizione tenendo conto della sfera energetica di azione di ogni singolo ingrediente, così che l’uso dei prodotti diventa un rituale di benessere completo e autentico.



“In Aéras” si compone di tre collezioni differenti per un’estetica “esperienziale”.

La sfera olfattiva è importantissima e gli odori dei nostri prodotti sono definiti e forti, come la luce della Sardegna. In “Anima Nuda” abbiamo puntato sui preziosi attivi di ginepro, di elicrisio (un’erba dal fiore giallo che si raccoglie nel solstizio d’estate e che va distillata entro tre ore dal raccolto) e di lentisco, che si accordano per le loro principali proprietà fisiche, tra cui la funzione protettiva, slow-aging e nutritiva, e per le sfere energetiche che coinvolgono, quelle di forza, vitalità, radicamento e protezione. “Silentium” è una collezione che si basa sui preziosi attivi di timo, lavanda e mirto: le loro principali proprietà fisiche, tra cui quelle idratante, tonica e antiossidante, si uniscono alle energetiche stimolando calma, equilibrio e coraggio. Infine, abbiamo “Visione”, la collezione con i preziosi attivi di salvia, rosmarino e iperico, erbe dalle molte proprietà, tra cui quelle antinfiammatoria, riepitelizzante e slow-aging, che si uniscono a quelle energetiche, capaci di stimolare la visione interiore verso un rituale intimo e profondo. Tutte le collezioni si compongono di crema e siero viso sia per il giorno che per la notte, e di olio corpo, da applicare dopo il bagno o la doccia. La pelle parla di noi e le erbe selvatiche che crescono sull’isola aiutano a esprimere il nostro benessere anche attraverso l’epidermide.



Essere donna e imprenditrice è stato difficile?

Le difficoltà ci sono state e sono servite ad affinare gli obiettivi. Non dimentico mai si seguire con coerenza tutti i valori fondanti del brand e di affidarmi alla mia visione e missione. In questa bellissima avventura ciò che fa la differenza sono le persone che lavorano con me: hanno lo stesso entusiasmo e la stessa visione. Del resto, questo è un progetto che affascina e che esalta l’esclusività e la bellezza del nostro territorio, la cui unicità e preziosità è ben riconosciuta.



Un suggerimento alle ragazze che vogliono diventare imprenditrici?

Raccomando sempre di seguire quella che io definisco l’incoscienza creativa, ovvero l’affidarsi e il fidarsi di se stesse andando anche verso nuove sfide: quello che sentiamo dentro di noi va sempre seguito.