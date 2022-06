Flavia Fiordispino: "Qualità ed etica del prodotto sono alla base di tutto"

Flavia, parliamo di cosmetica: una vera passione, la tua.

All’insegnamento hai dedicato parecchi anni.

Da lì l’avvio di un nuovo progetto imprenditoriale.

Come sono stati gli inizi?

Diventare imprenditrice è stato difficile?

Il punto di forza dei prodotti Eterea Cosmesi è l’efficacia.

Il segreto del vostro successo.

So che per il momento avete rinunciato ad affacciarvi al mercato cinese: perché?

Nel vostro brand nulla è lasciato al caso, nemmeno la confezione.

La beauty routine ideale?

Siamo in estate: cosa consigli per il viso?

E se volessimo portare i prodotti Eterea nel bagaglio a mano?

Cosa fai nel tempo libero?

Il prossimo obiettivo di Etera Cosmesi?

Fin da bambina mi è sempre piaciuta la cosmetica, ne ero affascinata: per questo motivo, mi divertivo a realizzare acqua profumate facendo estratti di fiori raccolti dal roseto della nonna. Crescendo ho deciso di studiare altro e per un certo periodo, infatti, mi sono dedicata all’insegnamento dopo essermi laureata in Scienza della Formazione primaria.Mi sono trasferita a Milano da Caserta, dove sono nata e cresciuta, e ci sono rimasta dieci anni. Un’esperienza molto importante che mi ha dato tantissimo, ma che non ha sopito il mio interesse verso la cosmetica e soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di mio, che mi soddisfacesse appieno e che rispondesse al mio ideale di naturalità dei prodotti cosmetici.Dopo dieci anni dedicati all’insegnamento, ho deciso di seguire il cuore: insieme a mio marito Giovanni, che è un chimico, e ad un nostro amico che si è aggiunto in seguito, abbiamo iniziato a pensare di creare cosmetici del tutto naturali con standard qualitativi altissimi e altamente efficaci. Siamo stati quasi dei pionieri, perché quando siamo partiti, circa sette o otto anni fa, la cultura della cosmetica naturale non era molto diffusa in Italia.Abbiamo aperto un piccolo laboratorio e cominciato a ideare e sperimentare diverse formulazioni, attività che è andata avanti per circa due anni. Man mano abbiamo allargato il team di lavoro e abbiamo inserito un cosmetologo, poi un commerciale e così, nel giro di un tempo relativamente breve, abbiamo messo in piedi un’azienda che oggi conta oltre una trentina di collaboratori, sviluppando ovviamente anche il sito internet e lavorando sui social.Ammetto che l’aspetto più difficile non è stato tanto il cambiare radicalmente lavoro e dare vita ad un’impresa, quanto l’aspetto burocratico con cui mi sono dovuta confrontare. Oltre alla quantità di materiale da produrre per certificazioni, permessi, eccetera, è incredibile come molti degli Enti preposti non avessero nemmeno idea di quale fosse la normativa a cui fare riferimento o le procedure da mettere in atto, una situazione in molti casi quasi avvilente.Devo dire che in nostri prodotti funzionano veramente, anche se, e in questo vorrei essere chiara, i miracoli non esistono. I nostri prodotti sono ottenuti con formulazioni naturali e anche biologiche, al 100% composti da attivi in alta concentrazione. Crediamo fermamente che in questo modo gli attivi diano risultati visibili, tanto che suggeriamo ai clienti di farsi sempre una foto prima del trattamento ed una dopo un certo periodo, un mese circa: la differenza è evidente.Il successo è arrivato grazie alla credibilità che abbiamo guadagnato dopo l’utilizzo e alla fidelizzazione dei consumatori: la qualità è l’etica del prodotto che deve essere alla base di tutto. Sicuramente è stato importante il passaparola, ma approfitto di questa occasione per ringraziare i primi negozi che hanno creduto in noi e che ci hanno permesso di andare capillarmente sul territorio. In ogni caso, il mio più grande successo è stato quello di poter offrire un’opportunità di lavoro a molti giovani e quindi poter dare un sostegno economico a molte famiglie.Credo sia importante sottolineare come la nostra attenzione verso gli animali sia altissima: tutto quello che produciamo è realmente cruelty free e realizzato nel massimo rispetto del benessere degli animali. Ad esempio, per i nostri prodotti a base di bava di lumaca abbiamo scelto, dopo un attento esame, un allevamento che ci garantiva il prodotto ottenuto da stimolazione manuale e non elettrica, in modo da non stressare l’animale. Quanto alla Cina, è proprio vero: abbiamo rinunciato a inserire negli store di alcune zone del Paese i nostri cosmetici perché per regolamentazione avremmo dovuto testarli sugli animali prima di poterli commercializzare.Poniamo un’attenzione maniacale perfino sui dettagli: il nostro pack è molto bello ed estremamente curato e strizza l’occhio alla profumeria di lusso, sia nella confezione esterna che nel flacone. Abbiamo optato naturalmente per materiali sostenibili e per la scatola ci siamo rivolti nientemeno che alla cartiera Fedrigoni, leader europeo nel settore delle carte per brand della moda e del settore luxury, che ci fornisce la carta in materiale riciclato e riciclabile.Per prima cosa bisogna fare una perfetta detersione del viso usando un prodotto non aggressivo, poi, se si vuole, si può passare del tonico; sulla pelle perfettamente pulita si deve applicare il siero, possibilmente a base di acido ialuronico, su cui andremo a stendere uno strato di crema; infine, mai dimenticarsi del contorno occhi.Per rinfrescare l’epidermide e mantenerla idratata tutto il giorno, suggerisco di tenere sempre in borsa un flacone di Mist, che dona luminosità e una piacevole sensazione di comfort: il nostro ha una formulazione ricca di attivi antiossidanti, idratanti e protettivi, perfetto per le temperature bollenti della stagione calda.Non c’è problema, abbiamo nel nostro catalogo le “travel size”, confezioni da 30ml o da 50ml che suggeriamo di acquistare non solo a chi viaggia, ma anche a chi desidera testare i nostri prodotti.Adoro guardare il mare, mi rilassa e mi rigenera. E poi naturalmente amo stare con gli amici, la convivialità.Siamo proiettati nello sviluppo del brand all’estero: per esempio, siamo già presenti a Miami, in Florida, e contiamo di allargare ancora di più il nostro mercato, orgogliosi di far conoscere e apprezzare un prodotto 100% Made in Italy.