Alida Scutellà: "Il marketing è creatività: la natura dona l'ispirazione di cui si ha bisogno"

Alida, lei e giovanissima e donna. E’ stato difficile farsi accettare nel suo ruolo?

Direi di no. Ho iniziato a lavorare nel settore marketing e moda all’età di 18 anni durante i miei studi, entrando nel business desiderosa di conoscenza e sapere. Ho sempre mostrato rispetto e dedizione verso le aziende con le quali ho collaborato e questo mi ha consentito di ricevere presto fiducia di aziende e colleghi.





Cosa l’affascina di più del mondo del fashion?

Ritengo che la moda si intrecci con tutti gli aspetti della nostra quotidianità. La moda ci accompagna tanto nei momenti più formali, quanto in quelli più goliardici della nostra settimana: non è quindi solo espressione del sé, ma anche uno strumento per sentirsi fiduciosi in ogni situazione.





Parliamo di obiettivi: quali sono i prossimi?

Il marketing, ciò di cui mi occupo, attualmente si trova più che mai in un turbinio evolutivo. Per quanto mi riguarda, il mio obiettivo in questo momento è poter scoprire tutte le potenzialità che questo settore può offrire nel prossimo futuro.





Un suggerimento alle ragazze che vogliono fare carriera nel mondo della moda.

Dedizione, costanza, studio, curiosità, rispetto. Si dice “a goal without a plan is just a wish”, ovvero: una meta senza un piano rimane solo un desiderio. Conoscere i propri obiettivi è di sicuro un buon punto di partenza, ma bisogna avere un piano d’azione attuabile in un arco temporale prestabilito affinché siano realizzabili.





Tempo libero: qualche curiosità su di sé per i nostri lettori.

Adoro viaggiare perché apre la mente, praticare sport per il benessere del corpo, e poi amo la pittura, che nutre lo spirito ed è pura espressione. Tra gli sport, trovo che quelli estremi diano la giusta carica adrenalinica.

Il marketing secondo lei è...?

Il marketing è creatività: la natura dona l’ispirazione di cui si ha bisogno.