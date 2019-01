Impara a sciare: cinque consigli per iniziare senza timore

Le vacanze appena passate in montagna ci hanno fatto venire voglia di mettere gli sci ai piedi , ma il timore di farsi male o di non essere capaci di scendere insieme agli amici ci blocca le gambe e azzera la salivazione. Imparare a sciare quando non si è più ragazzini non è facile, ma non è impossibile: si tratta di trovare la giusta agilità e la coordinazione necessaria : ecco dunque qualche suggerimento utile per non incontrare troppe difficoltà e divertirsi senza paura .

Bando a spavalderia esagerata e ad eccessiva adrenalina: per superare la paura della pendenza, della velocità e le eventuali vertigini occorrono un’adeguata preparazione fisica e la ferrea determinazione di imparare a scendere a sci paralleli, dopo esserci impegnate in estenuanti e infinite sciate a spazzaneve.

Ecco allora qualche suggerimento per passare da una lenta e faticosa discesa a una divertente sciata in mezzo a panorami mozzafiato.



L'importanza del trainer: un buon maestro di sci è fondamentale per apprendere le tecniche di base che ci aiuteranno a sciare correttamente e in breve tempo. Meglio sarebbe poter contare su lezioni individuali, in cui potremo modulare il nostro apprendimento e assecondare le nostre necessità. Naturalmente, meno le piste sono affollate, più facile sarà imparare perché avremo meno ostacoli e piste quasi totalmente a nostra disposizione.



Non solo gambe: per sciare le nostre gambe sono indispensabili, ma non sono le uniche ad essere importanti. Occorre preparare il fisico con una ginnastica mirata che potenzi anche la resistenza di altri gruppi muscolari, come le braccia e la schiena. Se frequentiamo una palestra, possiamo informarci per seguire dei corsi di presciistica, ma una buona tonificazione e l'agilità sono comunque molto utili per godere di un buon fiato ed evitare infortuni a seguito delle inevitabili cadute.



Meglio facili: iniziare a sciare su piste facilissime non è degradante, ma al contrario ci consente di avvicinarci con gradualità a uno sport che richiede tecnica e allenamento. Lasciamo dunque le piste più difficili al termine delle nostre lezioni, quando la paura di cadere sarà quasi scomparsa e ci sentiremo decisamente più sicure sugli attrezzi. Il nostro desiderio è quello di divertirci, non di fare le gare per le Olimpiadi!



Questione di tecnica: curvare non è proprio semplice e farlo a sci paralleli non significa avere subito uno stile impeccabile da provette sciatrici. All'inizio è più che consentito tenere gli sci un po' più larghi, perché tenerli troppo vicini fin da subito potrebbe minare il nostro precario equilibrio. Quando decidiamo di girare, puntiamo il bastoncino: è sempre un ottimo supporto, anche se spesso, per farci sentire il cambio di peso, i maestri ci suggeriscono di lasciare questi preziosi alleati alla base degli impianti.



Evviva la velocità: le curve a sci paralleli sono decisamente più rapide di quelle affrontate a spazzaneve. Ecco perché quando si comincia è importante provare su discese facili e di breve durata, affinché possiamo rimanere concentrate sino a quando saremo arrivate in fondo. Pian piano, il movimento diventerà quasi automatico e non sarà più necessario doverci pensare troppo per realizzarlo: saremo quindi in grado di affrontare piste più impegnative e percorsi più lunghi che ci regaleranno la magnifica sensazione di libertà e di spensieratezza che ci ripagheranno di tanto impegno e fatica.