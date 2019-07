Liguria D'Autore: in riva al mare si parla di cultura, politica, amore e relazioni

Un lungo weekend in cui la Liguria discuterà di cultura, informazione, politica, relazioni, amore: l'edizione 2019 di " Liguria D'Autore" , organizzata da Visverbi e da Alessandro Giuli, torna da giovedì 11 luglio nella cornice del borgo di Ameglia (La Spezia) per radunare, in una intensa quattro giorni di confronti e dibattiti, giornalisti, filosofi, politici, scrittori, uomini e donne di spettacolo.

Dall'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, a Giovanni Toti e Mara Carfagna, da Paolo Liguori a Nicola Gratteri, da Gianluigi Nuzzi ad Alessandro Profumo, i personaggi dell'evento si succederanno negli incontri, nei dialoghi, nei confronti e nelle tavole rotonde in calendario nella rassegna, di cui Tgcom24 è media partner.



Diverse e suggestive le location dove i relatori incontreranno il pubblico: si comincia giovedì 11 luglio alle 21:30 a Montemarcello, cuore dell'omonimo parco naturale, con "(S)confinati", dove ospite d'eccezione sarà proprio Steve Bannon.



Appuntamento successivo l'aperitivo d'autore a cura di Skuola.net ai bani San Mardo di Fiumaretta per dialogare sul tema "Scusa ma non ti chiamo amore" per continuare in una non stop di incontri che si concateneranno fino a domenica sera. Orari e protagonisti si possono consultare sul sito dell'evento dautore.org.