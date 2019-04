Liguria, le strutture per divertirsi con tutta la famiglia

Genova, l’Acquario - Nel celebre acquario ci sono anche installazioni multimediali di ultimissima generazione, tra cui la prima sala cinema in Italia di realtà virtuale che consente un tuffo negli Abissi. Per coinvolgere i visitatori nella vita della struttura, ogni giorno un ricco calendario di incontri quotidiani con lo staff consente di scoprire le curiosità su alcune delle 400 specie animali ospitate tra delfini, foche, squali, razze e coloratissimi abitanti della scogliera corallina. Gli appuntamenti si svolgono ogni giorno dalle 10.45 alle 16.15 in sei diverse aree dell’Acquario.



Galata, Museo del mare – Da non perdere un allestimento della Sala del piroscafo dedicato alla storia di Genova e del suo porto attraverso i suoi protagonisti: gli Armatori. Nella Sala della Tempesta in 4D il pubblico può virtualmente affrontare a bordo di una scialuppa le onde di un mare tempestoso. Navigazione sopra ma anche sotto il mare con la visita esclusiva del sommergibile Nazario Sauro, prima nave museo in Italia visitabile in acqua.



Caccia fotografica alle balene - Giungere a Portofino via mare significa abbracciare con lo sguardo tutto il fronte delle case variopinte che si specchiano nell'insenatura, mentre chi arriva nella Riserva Marina dell’Isola Gallinara dal mare viene subito accolto dai gabbiani reali che l’hanno scelta per nidificare. Sono emozioni uniche che si possono provare in una delle tante gite proposte da Golfo Paradiso, Navigazione Golfo dei Poeti, Consorzio Liguria Via Mare. Imperdibile, con bambini dai 6 anni in su, le escursioni di whalewatching organizzate in compagnia di un biologo su imbarcazioni in partenza da Genova, Andora, Laigueglia, Imperia, Loano, Savona e Varazze.



Divertirsi sull’acqua - Onde, rapide, cascate e scivoli mozzafiato: sono alcune delle divertenti attrazioni del grande parco acquatico Le Caravelle di Ceriale, a pochi chilometri da Albenga. Comodo da raggiungere in auto o in treno, è aperto nella stagione estiva e offre a visitatori e appassionati numerosi giochi che coinvolgono e appassionano grandi e piccoli.



Ponti tibetani e liane - I Parchi Avventura sono un’esperienza per tutta la famiglia, ma sopratutto per i bambini. Ricca la proposta dei parchi lungo l’arco ligure. A partire dall’estremo levante, con il Parco Avventura Val di Vara, con l’emozionante – e sicuro - salto nel vuoto in teleferica. Nel Tigullio, Il Parco avventura Indian Forest è invece diviso in 7 percorsi con vari gradi di difficoltà. Nella zona di Genova si trovano tre parchi: a Genova Righi, la Maliarda a Rossiglione, vicino all’omonimo agriturismo, e il Parco avventura di Genova Pegli. Anche verso ponente non mancano i parchi avventura: sulle alture di Alassio c’è il Solleone, mentre nello splendido scenario delle Alpi Liguri si trova il Parco Avventura Mendatica. Quello di Arma di Taggia, invece, offre una valida alternativa ai bagni in spiaggia nella stagione estiva.



Un treno romantico - Il trenino Genova-Casella è un percorso ferroviario straordinario che parte dal centro di Genova e arriva nel cuore dell’Appennino dopo aver percorso lo spartiacque di tre vallate: la Valbisagno, la Valpocevera e la Valle Scrivia. Un itinerario tra il verde e gli antichi paesi: romantico e unico, come i vagoni che ancora ricordano lo stile del 1929, anno di inaugurazione di questa ferrovia. Il viaggio dura 55 minuti, lungo il percorso si può scendere in una delle tante stazioncine intermedie e scoprire luoghi misteriosi e pieni di fascino.



Per maggiori informazioni: www.lamialiguria.it