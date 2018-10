Maschere per Halloween, sequestrati 2 milioni di articoli a Torino

Giocattoli e maschere, pronti per essere venduti per la festa di Halloween, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino perché pericolosi per la salute. Si tratta di circa due milioni di articoli che erano in vendita in due negozi gestiti da imprenditori di origine cinese nel capoluogo piemontese e a Nichelino, alle porte della città. I due titolari sono stati denunciati e nei loro confronti sono state elevate sanzioni per 50mila euro.