Napoli, parla il vigilante aggredito per aver chiesto di indossare la mascherina: "Mi hanno rotto il naso"

Racconta di sentire ancora molto dolore e di non riuscire a dormire Giuseppe, il vigilante di Napoli aggredito dopo aver invitato una coppia di clienti a rispettare le norme in vigore.



"Stavo svolgendo il mio lavoro all'ingresso di questo enorme magazzino - racconta in esclusiva a "Pomeriggio Cinque" - Questa coppia voleva entrare senza mascherina e lui continuava a minacciarmi, fino a darmi una testata e io non ho capito più niente. Io ho subito una frattura scomposta al naso".



"Questa persona è un pericolo pubblico, non è possibile che nessuno l'abbia riconosciuta", commenta la moglie di Giuseppe, ricordando che l'aggressore non è stato ancora individuato dalle forze dell'ordine.